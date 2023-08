Nell'attesa della decisione della Cassazione, prevista per il 6 settembre, riguardo al tribunale competente per giudicare Andrea Agnelli e gli ex dirigenti apicali della Juventus per varie accuse, un nuovo sviluppo emerge dall'inchiesta condotta dalla Procura di Bologna. Questa indagine, aperta a marzo, riguardava la cessione del calciatoredallaalnel giugno 2019, con particolare attenzione a una carta che documentava il diritto di riacquisto da parte della Juventus, ma che non era stata depositata in Lega.La decisione di avviare l'indagine era stata presa dopo aver ricevuto dalla Procura di Torino la documentazione sulla cessione di Orsolini. Secondo i pubblici ministeri torinesi, questa operazione faceva parte di un modello utilizzato dalla Juventus con club amici per bilanciare i conti, anche se manteneva aperta la possibilità di accordi privati futuri attraverso "side letters". TSecondo il Pubblico Ministero Francesco Caleca e il Procuratore Capo Giuseppe Amato,La procura di Bologna osserva che il documento, contenente firme non pienamente identificabili,La mancanza di firma di accettazione da parte del giocatore, insieme a una modalità di sottoscrizione che non fornisce una chiara identificazione e rappresentanza delle società coinvolte, rende il documento inattendibile ai fini legali. Inoltre, il fatto che il documento non sia stato depositato presso la Lega, secondo i pm bolognesi, va a discapito della sua validità. In definitiva, la Procura di Bologna conclude che gli elementi raccolti indicano più la presenza di un "gentlemen agreement" piuttosto che di un atto legalmente rilevante, idoneo a produrre effetti contabili.Tuttavia, questa decisione dimostra che esiste una diversa interpretazione delle prove rispetto a quanto raccolto dalla Procura di Torino. Ora si attende la decisione del tribunale, probabilmente a Milano, che sarà dichiarato competente per il caso.