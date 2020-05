L'ex centrocampista del Barcellona, Andres Iniesta attuale centrocampista del Vissel Kobe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Olè riguardo il suo ex compagno in blaugrana Lionel Messi, classificandolo come “il numero uno”. Ecco le sue parole: "Si vedeva che era diverso dagli altri. A 16-17 anni è salito in prima squadra, se non hai la giusta personalità ti mangiano vivo. Perché dico che è il migliore? Fa la differenza in qualsiasi cosa. Sai già cosa farà, lo fa con il tempo giusto e nel modo corretto: è il numero uno perché fa sempre la differenza"