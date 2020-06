I giornali si concentrano ancora sulla sconfitta della Juventus in Coppa Italia: "Inguaiato" titola il Corriere dello Sport, che spiega: "La seconda finale persa diventa un caso. Si riaccendono i dubbi su Sarri che finisce sotto esame: ha scudetto e Champions per tenersi la Juve. Lunghi stop per Khedira e Alex Sandro". In taglio alto un'intervita esclusiva al presidente del Napoli De Laurentiis: "Ora Messi! Sogno di andare a Lisbona. Gattuso è speciale, io ho fiuto". Di spalla il caos in casa Roma con la sospensione di Petrachi.



Anche Tuttosport evidenza il ko bianconero col Napoli: "Juve sotto attacco!" titola a centro pagina, dando spazio al Napoli di Gattuso in taglio alto: "'Diego: Rino, sei Napoli!' Tutti ai piedi di Gattuso, anche Maradona si esalta: 'Orgoglioso di voi'. Storia di un capolavoro e i progetti per vincere ancora".