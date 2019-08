Roberto Inglese si ​è raccontato a La Gazzetta dello Sport. Il centravanti del Parma ha parlato della stagione in arrivo, ma anche del suo passato da tifoso milanista. Tra i ricordi più vivi, senz'altro, c'​è la notte di Manchester, in cui il Milan superò ai rigori la Juventus e si aggiudicò la Champions League, edizione 2003.



LE SUE PAROLE - "Sarà un campionato più equilibrato al vertice. A parte la Juve, c’è il Napoli di Ancelotti e l’Inter ha preso un allenatore come Conte che è una garanzia perché sa dare mentalità e motivazioni. E anche nel gruppo delle medio-piccole si è alzato il livello. Chi mi incuriosisce? La coppia Manolas-Koulibaly dev’essere fantastica: passare da lì non sarà semplice per nessuno. Per chi facevo il tifo? Per il Milan di Ancelotti, quello del 2002-03 indimenticabile. La semifinale di ritorno contro l’Inter, in Champions: gol di Sheva, pareggio di Martins, sofferenza infinita. E poi la gioia a Old Trafford contro la Juve"