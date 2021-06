Mentre in Italia tiene banco la questione dell'inginocchiarsi o meno per dare voce alla protesta e al movimento Black Lives Matter, la Juve manda un nuovo messaggio di solidarietà. Attraverso i propri canali social, il club bianconero ha pubblicato un breve video con una descrizione:Una frase arricchita da tre hashtag: "#DifferencesMakeTheDifference #pride #PrideMonth2021".Un messaggio chiaro in un momento di grandi discussioni, con la Nazionale che non decide sul gesto (almeno non pubblicamente, stando alla conferenza di Bonucci) e l'opinione pubblica divisa.