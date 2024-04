Il difensore del Torino Alessandroè finito nel mirino anche della Juventus. Sarà probabilmente uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato, avendo attirato su di sé gli occhi di parecchie big italiane ed europee. Stando a quanto riferisce dall'Inghilterra Daily Expres c'è stato un sondaggio delma non solo, l'interesse sarebbe arrivato fino alla Premier League. Infatti, ilavrebbe chiesto informazioni ai granata per il difensore. La risposta della dirigenza del Torino è che con meno di 40 milioni il difensore non parte. Ci saranno evoluzioni.