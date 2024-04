Il Newcastle fa sul serio. Il club inglese ragiona in vista della prossima stagione e dopo Tonali ha messo gli occhi su un nuovo investimento "italiano". Un colpo dalla Serie A, ma non dal Milan, bensì dalla Juventus. Come riporta il Daily Mirror, infatti, sarebbero già pronti 25 milioni di sterline Dean. Il 19enne nazionale spagnolo, difensore centrale, che nell'ultima stagione si è diviso tra Juventus e il prestito alla Roma. Circa 30 milioni di euro, che arriverebbe dopo solo poche presenze nel massimo campionato. Ma a St James’ Park Huijsen è già uno dei principali obiettivi.