Meglio tardi che mai. Dopo le critiche di questo week-end nei confronti di Lega e Federazione per non aver indetto il minuto di silenzio per la morte di Pietro Anastasi in tutti i campi della Serie A, arriva un messaggio positivo dai banchi del potere calcistico italiano. Infatti, come riportato da Sky Sport, la prossima partita della Nazionale sarà dedicata proprio all'ex centravanti campione d'Europa nel '68: il 27 marzo a Wembley, l'Italia scenderà in campo contro l'Inghilterra con il lutto al braccio. Inoltre, prima del fischio d'inizio si terrà un minuto di silenzio.