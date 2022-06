Inghilterra e Italia si ritrovano l'una di fronte all'altra dopo la finalissima di Euro2020 che, ha visto trionfare gli Azzurri e conquistare così la vetta dell'Europa proprio in casa degli inglesi. Quella di questa sera è una sfida diversa e sicuramente meno importante rispetto a quella di un anno fa, ma non di poco conto ed è per questo che serve vincere anche questa battaglia. Per farlo, Mancini si è affidato anche ai due bianconeri Locatelli e Gatti che, scenderanno in campo dal primo minuto, con quest'utlimo che farà il suo esordio con la maglia della Nazionale. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre con il live della gara.- Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward-Prowse; Sterling, Mount, Grealish; Abraham.- Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini.