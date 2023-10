L'Italia dopo la vittoria contro Malta torna in campo domani con l'Inghilterra, una gara che può essere decisiva per la qualificazione agli europei. Alla vigilia del match, queste le probabili scelte degli allenatori secondo Sportiitalia. Kean rischia di stare fuori dopo aver giocato nell'ultima sfida mentre Locatelli dovrebbe essere confermato in mezzo al campo.INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct: Southgate.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. Ct: Spalletti.