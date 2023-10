Solo una mezz'ora di gara da subentrato ieri sera inper Moise, che comunque si è meritato un 6 in pagella da parte dei due principali quotidiani in edicola oggi. "Dentro con l'Italia sotto fa il suo, testa bassa, corsa e impegno al centro e sulle fasce. Anche un bel tiro salvato da Guehi. Di più non poteva", scrive La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport sottolinea che "non fa solo presenza". 5.5 dalle colonne de Il Corriere dello Sport per l'attaccante della: "Un tiro ribattuto, nient'altro".