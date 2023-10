C'è anche Federiconella lista dei convocati del CT azzurro Luciano Spalletti per la sfida di questa sera tra. Il difensore della, che per la partita di sabato contro Malta era stato lasciato in tribuna per scelta tecnica, prende ora il posto di Cristiano Biraghi. Confermati anche gli altri bianconeri Moisee Manuel. Qui sotto l'elenco completo dei giocatori a disposizione.: Donnarumma, Vicario, Meret;: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi, Scalvini, Bastoni;: Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella;: Orsolini, Kean, Raspadori, Scamacca, Berardi, El Shaarawy.