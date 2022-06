Oggi l'Italia tornerà in Inghilterra a poco più di un anno dalla finale di Euro 2020, per sfidare la squadra di Southgate nel girone di Nations League. Lo stadio Molineux di Wolverhampton, però, non ospiterà i 32.000 tifosi previsti: la Football Association deve infatti scontare la sanzione comminata dalla Uefa alla Football Association (FA) per gli incidenti avvenuti nella finale di Wembley, prima e dopo la gara. Al match di stasera, pertanto, assisteranno soltanto i pochi ragazzi minori di 14 anni presenti grazie a iniziative che hanno ottenuto il permesso di assistere alla partita.