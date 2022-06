E' appena terminata la terza sfida della Nations League tra Inghilterra e Italia con il punteggio di 0-0. Un risultato che sta stretto ai ragazzi di mister Mancini, quasi sempre in totale controllo del gioco e numerose volte vicino alla rete che avrebbe consentito di portare a casa i 3 punti. Sarà dunque uno soltanto il punto raccolto, grazie al quale gli Azzurri si confermano al primo posto nel girone toccando quota 5 punti. Hanno sfiorato il gol in più occasioni sia Scamacca che Frattesi, ma c'è da registrare una grande prestazione da parte di tutti i protagonisti in campo. Da sottolineare invece l'esordio del neo juventino Federico Gatti, impeccabile nel chiudere i tentativi avversari. Di seguito le pagelle dei Campioni d'Europa.



DONNARUMMA 6,5 - Parte male e rischia di ripetere lo stesso errore che ha consentito a Benzema di dare il via alla rimonta del Real contro il Psg. Scaccia via i pensiero però e torna quello dell'Europeo, salvando i suoi risultando decisivo in almeno due occasioni.



DI LORENZO 6 - Gioca d'astuzia e di velocità, riuscendo a respingere le avanzate degli esterni inglesi e dando allo stesso tempo un grande contributo nella fase offensiva.



GATTI 7 - Ottima la prova del nuovo acquisto della Juve. Se consideriamo che quella di questa sera era la sua prima volta in maglia Azzurra e per di più contro i vice Campioni d'Europa, allora bisogna tener conto anche delle pressioni che questa partita avrebbe potuto comportare.



ACERBI 7 - E' sembrato un lontano parente di quello visto in questa stagione al servizio della Lazio. La prestazione dell'ex centrale del Sassuolo è stata a dir poco perfetta, annullando totalmente l'attacco inglese con la complicità del suo compagno di reparto.



DIMARCO 6,5 - Molto positiva la prova dell'interista che, aspettava da tempo l'occasione giusta per mettersi in mostra anche in azzurro. Diventa un centrocampista aggiunto in fase di possesso e difende molto bene ongi volta che gli inglesi provano ad avanzare.



LOCATELLI 6,5 - Sembra aver rivisto quello dell'Europeo e che è mancato nella sua prima stagione di Juve. Gestisce bene e detta i tempi di gioco della sua squadra. Prova anche a trovare la rete con una conclusione da fuori area.



FRATTESI 7 - Abilissimo a muoversi tra le linee e ad inserirsi alle spalle della difesa dell'Inghilterra. Insieme a Scamacca è quello che crea maggiori preoccupazioni a Ramsdale, sfiorando il gol in avvio di gara.



TONALI 6,5 - Buona la prova del rossonero che però è sembrato un pò in calo rispetto alle ultime uscite in campionato, ma dopo aver vinto uno scudetto è più che lecito.



PESSINA 6,5 - Gioca molto bene in una poszione piuttosto insolita rispetto alla sua naturale. Mancini lo reinventa esterno d'attacco e lui sembra aver giocato da sempre in quel ruolo.



SCAMACCA 7 - Regge il peso dell'attacco praticamente da solo. Lotta, corre, fa salire i compagni e gioca di sponda. Gli manca solo il gol.



PELLEGRINI 6 - Un pò spento il giallorosso ma considerate il numero di partite disputate, la stanchezza inizia a farsi sentire.



GNONTO 6,5 - Altra grande prestazione del giovanissimo attaccante italiano. Entra a 20 dalla fine e lascia il segno con delle azioni individuali che hanno messo i brividi ai tifosi inglesi.



ESPOSITO 6,5 - Così come per Gatti, anche per Esposito si tratta della prima volta in maglia Azzurra e lui l'ha saputa vestire e onorare come si deve.



RASPADORI S.V.



All. MANCINI 7 - Grande lavoro di Roberto Mancini che, in un mese è riuscito a tenere viva l'armonia e a ricompattare un gruppo che sembrava ormai smarrito e abbandonato al suo destino.