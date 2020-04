Boris Johnson è uscito dall'ospedale londinese in cui era stato ricoverato settimana scorsa. "È difficile trovare le parole per esprimere il debito di gratitudine verso il sistema sanitario nazionale per avermi salvato la vita - le sue parole -. Grazie alla loro devozione, senso del dovere ed amore che il nostro sistema sanitario è imbattibile. Gli sforzi di milioni di persone per restare a casa in tutto il Paese valgono la pena. Insieme supereremo questa crisi, come abbiamo superate molte crisi in passato. Anche se piangiamo ogni giorno i cari che ci vengono portati via in tali numeri e sebbene la lotta non sia assolutamente finita, ora noi stiamo facendo progressi in questa incredibile battaglia nazionale contro il coronavirus".