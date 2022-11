Subito in campo, subito protagonista. L'esordio alin Qatar è stato indubbiamente memorabile per Jude, autore del primo gol dell'nel match contro l'poi finito 6-2. Classe 2003, il capitano delè così diventato il secondo marcatore più giovane nella competizione iridata, dopo Owen contro l'Argentina nel 1998. Il centrocampista è già finito nel mirino di diverse big tra cui lache, come racconta Calciomercato.com, era a un passo dall'ingaggiarlo: già nell'estate 2020, infatti, Fabioaveva iniziato una trattativa con iltrovando un principio d'accordo, tanto che il giocatore era approdato in Italia rimanendo qualche giorno a Torino, quella che tutti erano convinti sarebbe stata la sua futura città. L'affare, però, non si è chiuso completamente, con Bellingham che alla fine ha optato per trasferirsi al Borussia.