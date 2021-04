Vista in tempo reale sembrava un'enorme ingenuità, il replay non ha lasciato dubbi. La scelta di Bernardeschi di gettarsi in area negli ultimi minuti del derby contro il Torino non può essere classificata diversamente. Lo spazio per andare a concludere, o mettere il pallone nel mezzo, c'era e quindi l'errore pesa come un macigno nel risultato finale della partita. Inoltre, come accade di consueto, Bernardeschi è stato multato per 2000 euro dal Giudice Sportivo a causa della simulazione. il testo del comunicato: "​BERNARDESCHI Federico (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".