La Juventus sta pensando a David Alaba per la prossima stagione. Il problema, al momento, è l'alta richiesta d'ingaggio del difensore: secondo quanto riporta Tuttosport infatti Alaba vorrebbe uno stipendio da almeno 15 milioni di euro. Tanti per le casse bianconere, anche senza il costo del cartellino. In caso di mancato accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo infatti l'austriaco si svincolerebbe a parametro zero perché in scadenza, e finora ha sempre respinto tutte le proposte del club.