El Mundo ha svelato le clamorose cifre dell'ingaggio di Leo Messi al Barcellona. Dopo l'ultimo contratto firmato nel 2017 - e in scadenza a giugno - l'argentino guadagna 555.237.619 euro lordi spalmati in 4 anni, tra i quali sono compresi anche molti bonus e alcune clausole: più di 15 milioni al momento della firma e circa 78 complessivi come riconoscimento della fedeltà negli anni, per esempio. L'ingaggio monstre arriv fino a 38 milioni di euro a stagione tra parte fissa e variabile.