A fugare ogni dubbio sul luogo dell’intervento ci ha pensato la madre di Nicolò Zaniolo, che a Centro Suono Sport ha spiegato che l’operazione avverrà in Europa, probabilmente in Austria. L’indiziato numero uno è Christian Fink, specialista in chirurgia d’urgenza e traumatologia sportiva che opera a Innsbruck, dove si operò il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Accantonata almeno per il momento l’ipotesi Stati Uniti, escluso un ritorno a Villa Stuart dal dottor Mariani.