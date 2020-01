Gigi Buffon manda un messaggio speciale a Zaniolo dopo l'infortunio al legamento crociato del centrocampista della Roma: "Grande in bocca al lupo al grande Zano, dai eh, che l'Italia c'ha bisogno..." Le sue parole sono state riprese da Il Corriere dello Sport al momento dell'uscita dallo stadio di Gigi che ieri ha osservato dalla panchina la vittoria dei bianconeri per 2-1 sui giallorossi. Ora in casa Juve c'è apprensione per le condizioni di Merih Demiral che potrebbe essersi rotto a sua volta il legamento crociato. In giornata ulteriori aggiornamenti.