Roma in ansia per l'infortunio di Nicolò Zaniolo. Durante la partita contro la Juventus, dopo una cavalcata palla al piede da un’area di rigore all’altra, il centrocampista giallorosso è caduto subendo fallo di De Ligt e Rabiot. Il giocatore ha immediatamente chiesto il cambio per un infortunio al ginocchio destro ancora da valutare dallo staff medico della Roma. Zaniolo è stato subito trasportato in ambulanza a Villa Stuart per valutare l'infortunio con gli esami strumentali.