L'attaccante della Lazio Mattiaha dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo della gara traper un infortunio alla caviglia dopo un contrasto di gioco. In seguito agli esami strumentali sostenuti nella giornata di ieri è risultato che non ci sono lesioni per l'attaccante biancoceleste. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi Il Messaggero l'attaccante della squadra allenata da Igor Tudor, nonostante non abbia lesioni ossee salterà il derby di Roma, contro la Roma e anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno e quindi non sono da escludere eventuali sorprese.