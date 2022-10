L'addio alla Champions e l'infortunio di Dusan. Una serata nera per la Juventus, che ha visto anche il centravanti serbo chiedere il cambio al 70esimo per via di un dolore agli adduttori. Costretto al cambio e sostituito da Soulé, nelle prossime ore, si sottoporrà ad esami più approfonditi che serviranno per valutarne le condizioni e l'entità dell'infortunio. In dubbio sicuramente per la gara di sabato al 'Via del Mare' contro il Lecce, la dodicesima giornata di campionato.