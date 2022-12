Quell'infortunio che lo ha messo ai box con la Juve nell'ottobre scorso e condizionato durante il Mondiale con la Serbia. Le sue condizioni non sono ancora buone e non lasciano sereno Massimiliano Allegri, anche perché il serbo è a rischio per la ripresa del campionato. Difficile, infatti, contare su di lui il 4 gennaio, contro la Cremonese. Come riporta la Gazzetta, Vlahovicper continuare il suo programma di recupero personalizzato alla Continassa, ma così facendo riduce al minimo le possibilità di esserci ad inizio 2023. Un problema cronico, che lo ha limitato fino a qui ed escluso in bianconero dal 25 ottobre scorso. Quando torna? Valutazioni verranno fatte giorno dopo giorno, ma nel mirino sembra già esserci la gara del 7 dicembre contro l'Udinese, la seconda quindi nel 2023.