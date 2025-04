Infortunio Vlahovic: sovraccarico muscolare, il comunicato della Juventus e quando può tornare

AFP via Getty Images

si è infortunato nel corso della partita che la Juventus ha perso 1-0 sul campo del Parma allo Stadio Tardini. L'attaccante serbo, schierato ancora una volta titolare da Igor Tudor, è rimasto in campo per tutto il primo tempo prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca.Dopo l'intervallo, infatti, DV9 non è uscito dagli spogliatoi e al suo posto è entrato Francisco Conceicao. Il centravanti ex Fiorentina, infatti, ha accusato un fastidio nella parte anteriore della coscia destra che ha spinto il suo allenatore a non correre alcun tipo di rischio, optando per una sostituzione a scopo precauzionale.

Infortunio Vlahovic: l'esito degli esami

Quando torna Vlahovic

Nella mattinata di giovedì, Vlahovic ha fatto capolino al Jmedical dove si è sottoposto ad una serie di esami approfonditi che hanno chiarito, in via definitiva, l'entità del problema occorso al numero 9 zebrato nel corso della sfortunata spedizione in terra emiliana.Come comunicato in via ufficiale dalla Juventus, Dusan Vlahovic ha accusato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitoratore quotidianamente.Le condizioni di Vlahovic verranno valutata giorno per giorno, ma la sensazione è che l'attaccante serbo salterà con ogni probabilità la gara interna in programma domenica contro il Monza. Da valutare, invece, un suo possibile recupero per la gara di domenica 4 maggio contro il Bologna.