Dusan Vlahovic è alle prese con un fastidio agli adduttori. Il serbo sta lavorando a parte e ha dovuto rinunciare alle due amichevoli della sua nazionale per questo motivo. Tuttavia come riporta SkySport l'obiettivo della Juventus e di Massimiliano Allegri è quello di recuperarlo completamente nell'avvicinamento al derby d'Italia. Così da averlo completamente a disposizione domenica per la sfida all'Inter.