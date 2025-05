AFP or licensors



Ci sarà Vlahovic contro la Lazio?

Domani un big match attende la Juventus alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà alla Lazio di Baroni e sarà cruciale per il quarto posto che significa pass per la prossima Champions League. Il tecnico della Juventus Igor Tudor è intervenuto oggi in conferenza stampa ed ha svelato le condizioni di Dusan Vlahovic. Le sue parole.VLAHOVIC E GLI ALTRI - Dusan ha fatto tutta la settimana con noi e sta bene.La risposta è quindi sì, Dusan sarà a disposizione, da capire quale sarà il suo impiego.