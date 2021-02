Contro la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'Inter non avrà a disposizione Arturo Vidal. Per infortunio? No, per squalifica. L'assenza, infatti, non sarà legata al problema che ha costretto Antonio Conte a sostituirlo durante l'intervallo della sfida contro la Fiorentina, ma al giallo da diffidato preso durante la gara d'andata.



Vidal ha subito un trauma contusivo al ginocchio sinistro, si è sottoposto ad esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni o problematiche aggiuntive. Dovrebbe tornare a disposizione in vista della gara contro la Lazio.