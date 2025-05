Getty Images

Infortunio Teun Koopmeiners, quando può ritornare? 'Quel giorno sarà decisivo'

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori della Juventus che puntano a rientrare per la prossima sfida di campionato che la Juve giocherà allo Stadium contro l’Udinese.



Tra questi c’è anche Teun Koopmeiners che anche ieri ha svolto un lavoro differenziato e quindi viene valutato quotidianamente. Secondo il quotidiano i provini di giovedì e venerdì saranno decisivi, ma alla Continassa sembra crescere la fiducia per riuscire ad averlo almeno in panchina.