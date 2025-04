Getty Images

Infortunio Teun Koopmeiners, come sta? Le ultime verso il Parma

un' ora fa



La Juventus scenderà in campo domani sera alle ore 20:45 allo stadio Tardini di parma contro i gialloblù. Chi potrebbe non essere della gara è il centrocampista olandese classe 1998 Teun Koopmeiners. L'olandese infatti nel corso della sfida contro il Lecce ha rimediato un infiammazione al tendine d'Achille. Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport difficilmente Teun sarà convocato per la trasferta di domani, neanche in panchina quindi. Oggi però allenamento di rifinitura per sciogliere tutti i dubbi.