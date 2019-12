Szczesny è stato costretto a dare forfait per il match contro l'Udinese a causa di un problema alla spalla che lo rende indisponibile per la partita contro i friulani. Al suo posto è stato convocato Mattia Perin mentre tra i pali oggi ci sarà Gigi Buffon. Il problema alla spalla di Szczesny verrà valutato già in queste ore. Il club bianconero non ha fornito indicazioni sulla natura del problema ne sui tempi di recupero ma nelle prossime ore arriveranno novità in questo senso. Sta di fatto che Szczesny resta fuori dai giochi per un problema alla spalla. L'ultima partita casalinga del 2019 la giocherà Buffon.