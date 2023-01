Questa sera la Juventus farà la sua prima comparsa del 2023 di fronte al proprio pubblico, dove a farle visita ci sarà l'Udinese di Sottil, desiderosa di fare punti nel fortino dell'Allianz. Serviranno 3 punti anche a Madama, che in ottica Napoli sarebbero una miniera d'oro per arrivare a giocarsi la possibilità di ridurre lo svantaggio a 4 punti, sempre che la Samp non faccia un 'assist' alla Vechhia Signora.- Per farlo, la Juve potrà contare nuovamente sul contirbuto di Angel Di Maria, rimasto fuori dalla lista dei convocati nella precedente sfida contro la Cremonese a causa di un infortunio rimediato pochi giorni prima. Condizione fisica che sembra però essersi ripristinata totalmente e ora che anche mentalmente è libero dai 'pensieri' della nazionale, può concentrarsi e dedicarsi interamente solo alla Juventus, per onorare al meglio il contratto in scadenza al termine della stagione.- Ecco perchè, il Fideo vuole lasciare il suo nome impresso a fuoco nella storia del club bianconero e avrà a disposizione 6 mesi per prendersi in mano la scena. Nel frattempo però, continuano ad essere ricorrenti anche i pensieri legati al ritorno a casa, quello al Rosario Central, con Botafogo e mezza Arabia Saudita che sognano il colpo a sorpresa. Mancano ancora 6 mesi però e adesso, c'è solo la Juve.