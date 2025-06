AFP or licensors

Infortunio Savona, i tempi di recupero

Grave infortunio alla caviglia sinistra perimediato nel corso del secondo tempo di Juventus-Manchester City. Il difensore italiano ha riportato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Il problema quindi è serio per Savona che dovrà stare fuori a lungo.Lo stop come detto sarà piuttosto lungo per Savona, che salterà la seconda parte del Mondiale per Club ma non solo. Il giocatore sarà valutato nuovamente con altri esami tra un mese, a fine luglio. Salterà quindi anche la preparazione estiva. Ancora sono da stabilire con precisione i tempi di recupero e quando potrà tornare a disposizione della Juventus.