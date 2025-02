Infortunio Savona: quando torna e quante partite salta

AFP or licensors

non è stato convocato per la vittoriosa trasferta di Cagliari che ha visto la Juventus imporsi per 1-0 alla Unipol Domus centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato, che ha permesso ai bianconeri di superare la Lazio al quarto posto in classifica.Il terzino classe 2003 non è stato convocato per la sfida contro i sardi a causa di un problema muscolare accusato proprio alla vigilia della partita. Un intoppo che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca e a non prendere parte al match.Nella giornata di lunedì 24 febbraio, Savona si è presentato al Jmedical per sottoporsi ad ulteriori controlli che hanno chiarito l'entità del problema patito in allenamento.

Infortunio Savona

Quando torna Savona

Quante partite salta Savona

Juventus-Empoli (26 febbraio, Coppa Italia)

Juventus-Verona (3 marzo)

Juventus-Atalanta (9 marzo)

Come comunicato dalla Juventus, attraverso una nota ufficiale "Nicolò Savona, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J|medical.".Per quanto riguarda la tipologia dell'infortunio occorso a Nicolò Savona, è lecito attendersi che il giocatore rimanga ai box per le prossime due settimane. Il suo rientro è dunque ipotizzabile attorno alla metà del mese di marzo.Savona salterà sicuramente la partita di Coppa Italia contro l'Empoli e il prossimo impegno di campionato col Verona. In dubbio la sua presenza per il big match dell'Allianz Stadium contro l'Atalanta.