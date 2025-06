Infortunio Savona, lungo stop: c'è lesione di alto grado, il comunicato

AFP via Getty Images

Infortunio Savona, l'esito degli esami

Brutte notizie per la, che si deve fermare per l'infortunio alla caviglia accusato contro il Manchester City. Di seguito l'esito degli esami e il comunicato del club bianconero sulle condizioni del difensore, che resterà out a lungo.Il comunicato della Juventus: "Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata ieri contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti"

Quanto starà fuori Savona?

Le sensazioni negative del post partita sono state confermate dagli esami strumentali effettuati. Savona ha rimediato infatti una lesione di alto grado alla caviglia e questo lo costringerà a stare fuori per diverso tempo, anche nell'eventualità che i bianconeri arrivino fino in fondo. Come scritto nel comunicato. Questo significa che sicuramente il suo stop sarà più di un mese.