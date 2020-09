È scattato l’allarme Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Per il secondo giorno di fila, il fenomeno bianconero non si è allenato con il Portogallo. Ieri era rimbalzata la notizia della sua assenza all’allenamento con la Nazionale a causa di un’infezione ad un dito del piede destro, che sta curando assumendo antibiotici. Non si è visto neanche stamattina, seppure stia svolgendo lavoro personalizzato in palestra per non perdere tonicità.



IN DUBBIO CONTRO CROAZIA E SVEZIA. E LA SAMP? – Domani ci sarà la prima sfida di Nations League del Portogallo contro la Croazia, che forse sarà impoverita dall'assenza di Cristiano Ronaldo. Anche il ct Fernando Santos ha confermato i dubbi su un suo possibile impiego, che si ripercuotono anche nell’impegno di martedì contro la Svezia del compagno di club Kulusevski. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, anche se sappiamo quanto la sua attitudine agonistica lo porti al di là del dolore, al di là degli infortuni. I dubbi di Pirlo sono chiaramente legati al 20 settembre, data di inizio campionato contro la Sampdoria.