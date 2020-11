Cristiano Ronaldo è tornato in Nazionale ed è pronto a scendere in campo. E' quanto filtra dal ritiro della selezione portoghese, dove si racconta di un CR7 pronto a ripartire, perché nonostante la botta alla caviglia rimediata nella gara contro la Lazio sta bene. Assistere dalla panchina al gol del pareggio di Felipe Caicedo all'ultimo secondo gli ha fatto male, ancora più della botta stessa. Uscito a 14' dalla fine della gara per il problema alla caviglia ha fatto spaventare un po' tutti, ma la paura è durata poco. Come vi abbiamo raccontato ieri, Ronaldo ha raggiunto regolarmente il ritiro del Portogallo e sta bene.



LA GESTIONE - Difficile che scenda in campo domani per l’amichevole contro Andorra, ma contro Francia e Croazia per i match di Nations League ci sarà, spiega Tuttosport. La Juventus ha già dovuto fare a meno di lui per via del Coronavirus, proprio di ritorno dall'ultima pausa nazionali, ma nel prossimo tour de force fino a Natale dovrà averlo al meglio. Un mese di fuoco, in cui si gioca la prima parte di stagione e anche un pezzo importante delle ambizioni scudetto e Champions. La rabbia in corpo dopo la Lazio era tanta. Smaltita e da smaltire come la distorsione alla caviglia, confessata a Pirlo a bordocampo. Domenica sera il passaggio di informazioni sulle condizioni di Cristiano Ronaldo è avvenuto in maniera rapidissima: il responsabile sanitario del Portogallo Paulo Beckert ha prontamente contattato CR7, che lo ha rassicurato. Così non è scattato alcun allarme, così è partito. Con la Juve che lo aspetta in forma al suo ritorno a Torino.