Cristiano Ronaldoa causa di un piccolo problema muscolare che nei prossimi giorni lo costringerà a fare lavoro differenziato. Come riporta Il Corriere della Sera,ma ci dovrebbe essere per la prima di campionato contro il Parma.Ieri il campione portoghese era comunque presente a Villar Perosa e dopo l'abbraccio del popolo bianconero ha postato su Twitter un messaggio d'amore per la Juve. "Bella sensazione tornare nel posto dove ho giocato la prima partita con la Juve. Una vera tradizione dei bianconeri!"