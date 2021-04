Nessuno spavento per Cristiano Ronaldo. Quello contro l'Atalanta è uno stop precauzionale dovuto a un problema al flessore. Ne è convinto Tuttosport, secondo il quale in casa Juve non ci sarebbe nessun allarme e l'obiettivo è quello di recuperare l'attaccante portoghese già per il turno infrasettimanale contro il Parma. Oggi, intanto, Pirlo lancerà dal primo minuto la coppia inedita formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala, tornato in forma dopo essere stato quasi sempre assente per tutta la stagione.