Infortunio Renato Veiga, le prime sensazioni: quanto può rimanere fuori il difensore della Juventus

Infortunio Renato Veiga

La partita diè durata solo pochi minuti: il difensore portoghese infatti è stato costretto ad uscire all'undicesimo minuto di PSV-Juventus a causa di un problema fisico riscontrato dopo aver provato un anticipo a metà campo. Al suo posto Thiago Motta ha lanciato Andrea Cambiaso, spostando Kelly al centro della difesa insieme a Federico Gatti. Ma quali sono le condizioni di Veiga e quanto rischia di stare fuori?Per Renato Veiga si tratta di un problema di natura muscolare, in particolare al polpaccio. Il difensore infatti si è toccato subito quella parte del corpo dopo essersi accasciato a terra. Il portoghese ha sentito un fastidio ed ha chiesto immediatamente di essere sostituito per non peggiorare la situazione.

I tempi di recupero per Renato Veiga

Quante partite salta Veiga

Brutte notizie per la Juventus che rischia di dover fare a meno del giocatore nelle prossime partite. Per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero però bisognerà aspettare che Veiga faccia i controlli e gli esami strumentali, che evidenzieranno la gravità del problema e di conseguenza quando tempo servirà per tornare a disposizione.Anche se non sono ancora definiti i tempi di recupero per Renato Veiga, come riporta la Gazzetta dello Sport, trattandosi di un problema muscolare è altamente probabile che il difensore non ci sia per le prossime due partite, quella contro il Cagliari in campionato e poi settimana prossima in Coppa Italia con l'Empoli.