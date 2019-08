"Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia". E' il comunicato pubblicato ieri dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, con il club che così sottolineato il rischio per il centrocampista di saltare il Napoli e non solo. Non andrà in Nazionale e potrà tornare a disposizione per la Fiorentina, qualora recuperi in tempo forma e condizione. Ma, servirà attenzione. Sì, perché come riferisce il Corriere di Torino c'è un retroscena sul secondo infortunio: Ramsey ha spinto forte per essere pronto a giocare, per trovare la Juventus il prima possibile, ma questo ha dato delle conseguenze.