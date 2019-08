Aaron Ramsey si è fermato per colpa di una leggera lombalgia che lo costringerà a restare ai box anche contro il Napoli. Il gallese non venne convocato per la prima partita di campionato contro il Parma e lo stesso accadrà per la partita di sabato contro i partenopei. Lo staff medico bianconero è ottimista circa la possibilità di avere Ramsey a disposizione per la prima partita di campionato dopo la sosta, cioè il 15 settembre contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.