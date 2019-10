Ahi, ahi, Aaron. Il gallese si è fermato nuovamente: a comunicarlo è stato l'account Twitter ufficiale della nazionale di appartenenza di Ramsey . Che ora torna a Torino, che non parteciperà alla partita contro la Croazia, che soprattutto adesso dovrà valutare nuovamente l'entità del suo problema fisico. Ramsey, ricordiamo, è rimasto fuori in queste settimane per un fastidio all'adduttore: evidentemente, il 'problemino' non è affatto passato. Giggs, nonostante l'assenza in Inter-Juve dovuta all'infortunio, contava di recuperarlo e di schierarlo proprio contro Brozovic e compagni: ma no, non ce l'ha fatta. Contro il Bologna, Aaron rischia nuovamente di dare forfait: si attendono ulteriori novità in settimana.