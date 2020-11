Dal Ferencvaros al Ferencvaros? Questo è l'obiettivo di Aaron Ramsey, ancora fuori per la lesione muscolare rimediata nella gara d'andata contro gli ungheresi in Champions. Il gallese continua ad allenarsi a parte e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni per capire come procede il recupero: dopo aver saltato la gara con la Lazio sarà indisponibile anche contro il Cagliari, per poi puntare a tornare in Champions per il ritorno col Ferencvaros.