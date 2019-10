Buone notizie per Aaron Ramsey che oggi si è allenato parzialmente con il gruppo. Il centrocampista gallese si era fermato per colpa di un problema all'adduttore riscontrato durante il riscaldamento tra primo e secondo tempo della partita contro l'Inter. La risonanza a cui si era sottoposto con la sua nazionale aveva dato esito negativo e Ramsey aveva continuato ad allenarsi a parte. Oggi è tornato parzialmente a lavorare con il resto della squadra. Sarri spera di poterlo portare almeno in panchina a Bologna.