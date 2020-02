La Juventus rischia seriamente di dover fare a meno di Adrien Rabiot per la partita scudetto di domenica sera contro l'Inter. Il centrocampista francese, tra i più criticati dopo la sconfitta di Lione in Champions League, non si è allenato oggi col resto del gruppo a causa di una contusione al calcagno del piede sinistro e la sua presenza in campo contro i nerazzurri è fortemente in bilico. Le condizioni di Rabiot saranno monitorate da qui alle ultime ore precedenti alla partita, ma nel momento più delicato della stagione Sarri arriva a una sfida chiave con una pedina in meno.