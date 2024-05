Durante il match, Adrienha dovuto abbandonare il campo a causa di unalla coscia destra. Il centrocampista francese, elemento chiave per l’equilibrio e la dinamica della squadra bianconera, ha mostrato segni di disagio fisico nel corso della partita, costringendo l’allenatore a sostituirlo per evitare ulteriori complicazioni.La sua assenza potrebbe influire sulla solidità del centrocampo juventino, mettendo alla prova la profondità della rosa e l'abilità del tecnico di adattare la squadra alle circostanze. Montero l'ha sostituito con Nicolo Fagioli, rientrato in campo dopo un lungo periodo di squalifica.