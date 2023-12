L'assenza di Adrien Rabiot nella gara di ieri contro il Genoa è stato un fattore, Ma ci sarà contro il Frosinone sabato prossimo? Salvo brutte sorprese relative ai suoi acciacchi, scrive Tuttosport, da domani il francese ricomincerà ad alzare progressivamente i giri del suo motore per ripresentarsi a pieno regime contro la squadra di Di Francesco. Rabiot ha saltato Genoa-Juve per una botta subita alle costole che gli ha procurato dolore in questi giorni. Fino all'ultimo Allegri ha sperato che potesse farcela ma alla fine è dovuto rimanere in tribuna.