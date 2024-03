Il portiere della Lazio Ivanè stato costretto a lasciare il campo a bordo dell'auto medica nell'ultima gara dei biancocelesti. Stando alle prime indiscrezioni sul suo infortunio riportate dal Corriere dello Sport l'estremo difensore sarebbe costretto ad un mese di stop. Salterebbe dunque la gara di andata di Coppa Italia trae Lazio in programma il prossimo 2 aprile allo Stadium. Dovrebbe tornare ad essere disponibile in vista del ritorno di Coppa Italia in programma il 23 aprile.